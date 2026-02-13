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Nga ném bom lượn phá hủy điểm triển khai UAV Ukraine ở Kherson

Nga ném bom lượn FAB-500 rất chính xác, phá hủy điểm triển khai UAV của Lữ đoàn 414 Ukraine ở Kherson.
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