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Nga không kích quy mô lớn vào Ukraine

(Dân trí) - Ngày 2/6, Nga phóng hàng chục tên lửa cùng hàng trăm máy bay không người lái nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine, trong một trong những đợt tập kích lớn nhất kể từ đầu xung đột.
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