Nga không kích hơn 700 tên lửa, UAV vào Ukraine, Kiev tung đòn đáp trả

Nổ lớn ở Kiev trong trận tập kích ngày 2/6 (Ảnh: AFP).

Theo báo cáo của Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Robert "Magyar" Brovdi, trong ngày 2/6, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công hàng loạt mục tiêu của Nga trên khắp bán đảo Crimea và tỉnh Donetsk, đánh trúng 2 hệ thống phòng không Pantsir, một sở chỉ huy của Quân đoàn 3 Nga và một tàu kéo.

"Các mục tiêu được phối hợp bởi Trung tâm Phá hủy của Lực lượng Hệ thống Không người lái mới được thành lập”, Tư lệnh Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

Các hệ thống Pantsir và tàu kéo bị tấn công ở Crimea - bán đảo ở phía nam Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, trong khi sở chỉ huy của Nga bị tấn công ở làng Shyrokyne, tỉnh Donetsk - khu vực ở phía đông Ukraine mà Nga cũng tuyên bố sáp nhập.

Máy bay không người lái tầm trung của Ukraine tấn công các kho đạn dược, các địa điểm lưu trữ nhiên liệu và các sở chỉ huy, buộc quân đội Nga phải di chuyển các tài sản này ra xa tiền tuyến hơn và gây áp lực lên hậu cần của Moscow.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố vào đầu tháng 5 rằng số lượng các cuộc tấn công tầm trung của Ukraine đã tăng lên "đáng kể".

Nga đang đối mặt với chiến dịch tấn công tầm trung quyết liệt và ngày càng hiệu quả của Ukraine, nhắm vào các mục tiêu ở cấp độ tác chiến, cách tiền tuyến từ 20 đến 200km.

Các hệ thống phòng không, sở chỉ huy, kho nhiên liệu và đạn dược, và các phương tiện hậu cần của Nga đều là mục tiêu của chiến dịch này.

Nga không kích quy mô lớn vào Ukraine (Video: AP).

Các cuộc tấn công mới nhất của Ukraine diễn ra sau khi Không quân Ukraine xác nhận Nga đã phóng 73 tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm, cùng với 656 UAV. Trong số đó, 40 tên lửa và 602 UAV bị bắn hạ hoặc bị đánh chặn.

Đợt tấn công quy mô lớn mới nhất của Nga diễn ra vào đêm 1/6, rạng sáng 2/6, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương. Đây là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất của Nga nhằm vào Ukraine kể từ đầu xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thủ đô Kiev là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt tấn công mới nhất của Nga. Ông cảnh báo Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào ngày 3/6.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu liên quan đến quân sự của Ukraine ở thủ đô Kiev, các khu vực Zaporizhia, Kherson cũng như ở các vùng Dnepropetrovsk, Poltava, Khmelnitsky và Sumy.

Tuyên bố nói thêm rằng các cơ sở hạ tầng giao thông và nhiên liệu được lực lượng Ukraine sử dụng cùng các sân bay quân sự cũng đã bị đánh trúng.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập một cuộc họp chính phủ để thảo luận về vụ tập kích ký túc xá. Ông tuyên bố, bất cứ ai chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào Starobelsk cuối cùng sẽ "bị trừng phạt". Các quan chức Nga sau đó đã bàn các biện pháp trả đũa trong phần họp kín.

Nga cáo buộc Ukraine tập kích một ký túc xá ở Lugansk hôm 22/5 khiến 21 người thiệt mạng, song Kiev đã bác bỏ cáo buộc này.