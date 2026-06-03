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Nga không kích ồ ạt vào Ukraine đêm 1, rạng sáng 2/6

Nga không kích ồ ạt vào Ukraine đêm 1, rạng sáng 2/6 bằng hỏa lực cực mạnh. Thủ đô Kiev chìm trong khói lửa.
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