Chiến sự Ukraine ngày một ác liệt (Ảnh minh họa: Reuters)

Nga tập kích lớn chưa từng có, áp đảo phòng không Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, đêm 1, rạng sáng 2/6, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một trong những cuộc tấn công phối hợp lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, sử dụng 729 UAV và tên lửa nhằm vào Ukraine.

Các thành phố trọng điểm - Kiev, Zaporizhia, Dnipro và Kharkov - đã hứng "mưa hỏa lực" dữ dội, với khoảng 40-50 mục tiêu bị đánh phá đồng thời. Lần đầu tiên kể từ mùa đông năm 2026, cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine bị nhắm mục tiêu, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Thủ đô Kiev vẫn đang bốc cháy, bao gồm cả khu vực gần Tổng cục Tình báo quốc phòng (GUR).

Trong đợt đánh phá này, Nga đã triển khai nhiều UAV làm mồi nhử để áp đảo hệ thống phòng không Ukraine, đồng thời sử dụng tên lửa siêu vượt âm Zircon, tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa hành trình Kh-101 và Kalibr cho cuộc tấn công thực sự. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 642 mục tiêu nhưng thừa nhận không đánh chặn được bất cứ tên lửa Zircon nào trong tổng số 8 quả đã được phóng đi.

Nga không kích ồ ạt vào Ukraine đêm 1, rạng sáng 2/6

Dự báo, một cuộc tấn công quy mô lớn mới với sức hủy diệt mạnh hơn sẽ diễn ra trong vòng 3-4 ngày tới, phòng không Ukraine đang báo động cao.

Trong khi đó, quân đội Ukraine đáp trả bằng 150-210 UAV, tập kích các nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar của Nga.

Một cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang diễn ra ở Crimea do Nga kiểm soát, những hàng dài người xếp hàng tại các trạm xăng và hàng trăm xe chở nhiên liệu bị mắc kẹt tại cửa khẩu phà Kerch, dễ bị tổn thương trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine.

Kênh Rybar cho hay, các cuộc tập kích của Ukraine vào hệ thống hậu cần của Nga ở nam Donetsk, Zaporizhia và Kherson vẫn tiếp tục diễn ra, trong khi chính quyền thân Nga tại Lugansk đã áp đặt các hạn chế đối với việc bán nhiên liệu trong bối cảnh có thể thiếu hụt.

Trong đòn tấn công trả đũa vào Ukraine, Nga sử dụng các loại vũ khí hiện đại nhất, bao gồm tên lửa siêu vượt âm Zirrcon (Ảnh: Military Summary).

Trên mặt đất, lực lượng Nga tiến gần đến Konstantinovka và Oleksandrivka. Lực lượng Moscow đang "tràn ngập" Konstantinovka và phá hủy các cây cầu ở Donbas, chuẩn bị cho chiến dịch mùa hè quyết định.

Ở cánh tây Zaporizhia, dựa trên hình ảnh kiểm soát khách quan, Ukraine đã tăng cường hiện diện ở nam Malaya Tokmachka gần đường cao tốc H-08.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 2/6. Lực lượng Kiev vẫn tiếp tục phản công theo các mũi tên xanh, bất chấp tổn thất nặng nề (Ảnh: Rybar).

St. Petersburg bị UAV Ukraine tấn công dữ dội

Cảng xuất khẩu dầu St. Petersburg ở tỉnh Leningrad của Nga đã bị tấn công vào rạng sáng 3/6, trùng với thời điểm bắt đầu Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026, một hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì, Kyiv Independent đưa tin.

Cư dân địa phương đã đăng tải ảnh và video về những tiếng nổ lớn và một đám cháy lớn khi thành phố bị UAV Ukraine tập kích vào sáng nay. Hình ảnh cho thấy khói đen bốc lên trên cảng, một trong những cơ sở lưu trữ và xuất khẩu nhiên liệu lớn nhất của Nga. Nơi đây tiếp nhận và vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ bằng đường sông, đường sắt và đường bộ, với sản lượng được báo cáo là 12,5 triệu tấn mỗi năm.

Thống đốc tỉnh Leningrad, Aleksandr Drozdenko, báo cáo rằng 30 UAV đã bị bắn rơi trên khu vực này vào ngày 3/6, nhưng không bình luận về các vụ cháy tại cảng.

UAV Ukraine tung đòn trả đũa, tập kích cảng dầu St. Petersburg gây cháy nổ nghiêm trọng (Video: Telegram).

Nga bắt đầu tấn công phòng tuyến cuối cùng án ngữ trước Orekhov

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã bắt đầu giao tranh giành lấy tuyến phòng thủ cuối cùng được chuẩn bị sẵn, án ngữ ngay trước mạng lưới công sự của nhóm Orekhov thuộc lực lượng Kiev.

Cụ thể, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 36 RFAF đã tiến đến vùng ngoại ô phía đông Lyubitske từ khu vực các làng Rozhdestvenskoye và Vozdvizhevka. Các đơn vị xung kích tiên phong của Nga đã chiếm được vùng ngoại ô, sau đó tập trung vào các công trình phụ và khu vực rừng xung quanh để phát huy thành công.

Bước đột phá mới nhất kể trên đồng nghĩa với việc quân đội Nga đã tiến đến tuyến phòng thủ dự bị và cuối cùng của Ukraine, bảo vệ khu vực Orekhov. Điều quan trọng cần lưu ý là hệ thống phòng thủ trong khu vực này không chỉ giới hạn ở mạng lưới công sự dọc theo sông Verkhnyaya Tersa.

Cần phải nhấn mạnh rằng các làng - Lyubitskoye, Lesnoye, Danilovka, Rovnoye, Dolinka, Kopani, Babashi, Shirokoye, Novosoloshino, Nikolskoye và Krasny Yar (Chervony Yar) - tạo thành một khu vực phòng thủ nông thôn độc lập.

Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ của AFU trong khu vực này trông có vẻ vững chắc nhưng các đơn vị trấn giữ lại thiếu hụt quân số đáng kể. Trên thực tế, lực lượng Kiev ở đây ít hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.

Nga đang tấn công về Orekhov từ hướng đông - đông bắc, khiến toàn bộ chuỗi công sự kiên cố của Ukraine (các vạch màu vàng), vốn xoay mặt về phía nam, trở nên vô dụng (Ảnh: Readovka).

Kết quả là, Ukraine đã thu hẹp các hoạt động tác chiến chống lại Sư đoàn dù cận vệ số 7 RFAF gần Stepnogorsk và điều động một số đơn vị đến các làng Novosoloshino, Nikolskoye và Krasny Yar để tăng cường lực lượng trong khu vực.

Xét thấy lính xung kích Nga đã tham gia chiến đấu tại Lyubitskoye, rất có thể AFU sẽ sớm bắt đầu phản công nhằm đánh bật các đơn vị Moscow xâm nhập ra khỏi ngôi làng. Chắc chắn Bộ chỉ huy Kiev sẽ có những biện pháp đối phó tích cực. Việc tạm dừng chiến dịch đẩy lùi lính dù Nga đang trấn giữ Stepnogorsk và việc AFU từ bỏ cuộc tấn công về phía nam thành phố đến các làng Kamenskoye, Stepovoye, Shcherbaky và Malye Shcherbaky không phải là không có lý do.

Thất bại gần như hoàn toàn của chiến dịch phản công của Ukraine ở cánh tây Zaporizhia cho thấy điều gì đó nghiêm trọng hơn nhiều đang chờ đợi lực lượng Kiev ở cánh đông.

Nhìn vào bản đồ, rõ ràng là ngoài nhóm làng nói trên dọc theo sông Verkhnyaya Tersa đến sông Konka và quốc lộ N-08 (Zaporizhia - Orekhov), lực lượng Kiev đang đối mặt với một khoảng trống rộng lớn - không có một khu dân cư nào trong khu vực rộng hàng chục km2, chỉ toàn thảo nguyên trơ trụi, không có gì để bám víu.

Phía bắc Orekhov, có một tuyến công sự dọc theo sông Zherebets, nhưng nó hướng về phía nam, có nghĩa là nó sẽ vô dụng trong trường hợp cuộc tấn công đông - tây của RFAF.

Do đó, bằng cách đột phá đến Lyubitske, lính xung kích Nga đã khởi đầu một trận chiến mà kết quả sẽ quyết định số phận của Orekhov, và kèm theo đó là lực lượng Kiev sẽ mất khả năng tiếp tục kháng cự nhằm ngăn chặn RFAF tiến vào thủ phủ khu vực, thành phố Zaporizhia. Vì lý do đó, cường độ giao tranh hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt, với nhiều thứ đang bị đe dọa đối với cả hai bên.

Nga liên tiếp giành thắng lợi ở biên giới Sumy - Kharkov

Kênh Suriakmaps đưa tin, tại mặt trận Krasnopillia, trong 4 tuần qua, quân đội Nga đã kiểm soát hiệu quả Myropillya sau khi đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi phần phía nam vào giữa tháng 5. Những bước tiến này cho phép RFAF đưa giao tranh vượt qua sông Psel sang khu vực Zapsillya lân cận, nơi các cuộc đọ sức vẫn đang tiếp diễn.

Lực lượng Moscow cũng đã phát động các cuộc tấn công mới vào rừng Zavodovshchyna, nhằm mở rộng vùng đệm và liên kết với mặt trận Sumy.

Hơn nữa, xa hơn về phía nam, quân đội Nga đã kiểm soát hiệu quả Ryasne. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể đẩy lùi đối phương khỏi các khu rừng trồng phía tây của khu vực này, từ đó binh sĩ Ukraine tiếp tục tiến lên nhằm giành lại những vùng đất đã mất.

Quân đội Nga liên tiếp giành thắng lợi ở Sumy - Kharkov, mở rộng vùng kiểm soát tại các khu vực màu đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Ở phía bắc Kharkov, ngày 19/5, quân đội Nga đã phát động một chiến dịch xuyên biên giới mới, hướng tới Kozacha Lopan dọc theo tuyến đường sắt. Sau một tuần giao tranh, vào ngày 27/5, Trung đoàn 11 thuộc Cụm tác chiến Bắc” đã kiểm soát được các khu vực Hraniv và Shevchenka, buộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 AFU phải rút lui về vùng ngoại ô phía bắc Kozacha Lopan.

Trong khi đó, phía nam Vovchansk, trong 2 tuần qua, quân đội Nga đã tái chiếm Synelnykove và một phần Liman, cho phép họ chuyển hướng giao tranh sang các cơ sở công nghiệp Tsehelne và phía bắc Vilcha.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 2/6. Lực lượng Moscow giành một số thắng lợi cục bộ sau khi đánh bật đối phương (Ảnh: Suriyakmaps).

Ngoài ra, tại phía đông Vovchansk, Sư đoàn bộ binh cận vệ 71 “RFAF đã kiểm soát Karaichne vào ngày 29/5 sau 10 ngày giao tranh, trước đó họ chiếm được Volokhivka. Họ cũng giành được khu rừng phía tây, thiết lập đầu cầu vững chắc ở phía nam sông Vovcha. Các cuộc đột phá tiếp theo cũng diễn ra ở khu vực rừng phía bắc Okhrimivka và phía nam các trang trại Rybalkyne.

Xa hơn về phía đông, Budarky cũng bị RFAF chiếm giữ sau 9 ngày giao tranh.