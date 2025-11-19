Video
Nga không kích khu vực phía tây Ukraine

Nga đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn với hơn 500 tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của Ukraine trước thềm mùa đông.
