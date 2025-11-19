Nga không kích dồn dập, phóng hơn 500 tên lửa, UAV vào Ukraine

Đám cháy bùng phát trong cuộc tấn công của Nga vào trung tâm khu vực Kharkov ngày 19/11 (Ảnh: Kyiv Independent).

Giới chức Ukraine xác nhận Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực của Ukraine trong đêm 18/11, rạng sáng 19/11 đã gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng trên diện rộng và gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 476 máy bay không người lái (UAV) và 48 tên lửa vào Ukraine, bao gồm 47 tên lửa hành trình và một tên lửa đạn đạo.

Ukraine tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 442 máy bay không người lái, 34 tên lửa hành trình Kh-101 và 7 tên lửa hành trình Kalibr. 7 tên lửa và 34 máy bay không người lái của Nga đã tấn công 14 địa điểm, trong khi các mảnh vỡ từ máy bay không người lái và tên lửa bị bắn hạ đã rơi xuống 6 địa điểm khác tại Ukraine.

Các khu vực ở miền tây Ukraine, bao gồm Ternopil, Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk và Lviv, nằm cách tiền tuyến và biên giới Nga hơn 500km đã bị ảnh hưởng sau cuộc tấn công.

Hai tòa nhà 9 tầng đã bị hư hại trong cuộc không kích của Nga. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, trong khi nhiều người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Chính quyền quân sự tỉnh Ternopil kêu gọi người dân ở trong nhà và đóng kín cửa sổ, đồng thời cảnh báo mức độ các chất độc hại trong không khí tại thành phố đã tăng gấp 6 lần giới hạn bình thường sau cuộc tấn công của Nga.

Hiện trường vụ tập kích vào vùng Kharkov ở Ukraine (Nguồn: AP)

Vào khoảng nửa đêm theo giờ địa phương, máy bay không người lái Nga đã tấn công thành phố Kharkov.

Quận Slobidskyi và Osnovianskyi là mục tiêu bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công của Nga, với 19 máy bay không người lái Geran-2 được phóng. Các cuộc tấn công đã gây hư hại cho một tòa nhà cao tầng, một bệnh viện và một trường học.

Một đám cháy lớn đã được ghi nhận tại Lviv và những hình ảnh do giới chức địa phương đăng tải trên Telegram cho thấy cột khói khổng lồ bao trùm thành phố.

Thị trưởng Lviv Andrii Sadovyi xác nhận một nhà kho đã bị trúng đạn và không có thương vong.

Nga không kích khu vực phía tây Ukraine (Nguồn: AP)

Chính quyền địa phương tại các tỉnh Lviv và Ivano-Frankivsk cũng báo cáo các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Tại tỉnh Khmelnytskyi, gần 2.000 cư dân tại 27 khu vực đã bị mất điện do cuộc tấn công của Nga, và đường dây điện cũng bị hư hại ở quận Shepetivka.

"Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Vì vậy, tình trạng mất điện khẩn cấp đã xảy ra ở một số khu vực của Ukraine", Bộ Năng lượng Ukraine cho biết.

Theo ông Vitaly Zaichenko, người đứng đầu Ukrenergo, công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukraine, Nga đang tấn công ngành năng lượng Ukraine theo "từng đợt", đồng thời cảnh báo gánh nặng cho các khu vực phía Tây sẽ tăng lên do các cuộc tấn công gần đây.

"Nga đang phát động các đợt tấn công bắt đầu từ miền Đông, sau đó tấn công vào miền Trung, rồi đến miền Tây Ukraine", ông Zaichenko nói.

Mặc dù cuộc tấn công này có quy mô nhỏ hơn so với các cuộc tấn công trước đó vào tháng 10, nhưng khu vực phía Tây Ukraine sẽ lần đầu tiên trải qua "tình trạng cắt điện" vào mùa thu.

Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine. Trong những tháng gần đây, Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa đông lạnh giá.

Các lực lượng vũ trang Ba Lan xác nhận đã điều động máy bay chiến đấu trong không phận của mình để đề phòng cuộc tấn công của Nga.