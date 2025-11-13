Video
video cùng chuyên mục

Nga dùng siêu bom FAB-3000 phá hủy vị trí Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd

Nga sử dụng siêu bom FAB-3000 đầy uy lực để phá hủy vị trí của Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd.
Đọc thêm : Diễn biến lạ xảy ra ở Pokrovsk: Nga và Ukraine đều tránh khai hỏa trước