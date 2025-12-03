Video
Nga dùng bom hạng nặng phá hủy cứ điểm Ukraine ở Mirnograd

Nga dùng bom hạng nặng, dường như là loại FAB-3000, phá hủy cứ điểm Ukraine ở Mirnograd, mở đường cho bộ binh chiếm lĩnh trận địa.
