Nga dồn dập tập kích hỏa lực vào các vị trí Ukraine ở Huliaipole

Nga dồn dập tập kích hỏa lực bằng bom lượn và pháo hạng nặng vào Huliaipole, mở đường cho bộ binh xung phong.
