Video
video cùng chuyên mục

Nga đăng video tiến công ở Pokrovsk

Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại hoạt động giao tranh tại Pokrovsk khi Moscow tuyên bố kiểm soát thành trì chiến lược này.
Đọc thêm : Tổng thống Putin ra tuyên bố về chiến dịch quân sự, cảnh báo Ukraine