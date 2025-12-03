Tổng thống Putin ra tuyên bố về chiến dịch quân sự, cảnh báo Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Vladimir Putin ngày 2/12 nhắc lại rằng quân đội Nga đã kiểm soát thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Ông Putin cho biết Pokrovsk có tầm quan trọng đặc biệt với cả Nga và Ukraine vì thành phố này là một “trung tâm hạ tầng lớn được kết nối với toàn bộ mạng lưới thông tin liên lạc với khu vực".

"Thành phố này đã và đang có tầm quan trọng lớn”, ông Putin nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Nga, Pokrovsk là một bàn đạp lý tưởng để Nga giải quyết tất cả các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự tại Ukraine, từ đó, "quân đội Nga có thể thuận tiện tiến công theo bất kỳ hướng nào mà Bộ Tổng tham mưu cho là phù hợp nhất”.

Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định, thành phố Pokrovsk từng là một thành trì vững chắc của lực lượng vũ trang Ukraine, "nhưng ngày nay, nó hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga".

Tổng thống Putin tuyên bố Nga hiện kiểm soát các khu dân cư ở Kupyansk trên cả hai bờ sông Oskol. Ông khẳng định khu vực Kupyansk-Uzlovoy sẽ được Nga kiểm soát hoàn toàn "trong vài ngày tới".

Nhà lãnh đạo Nga mời các phóng viên nước ngoài, bao gồm cả các phóng viên Ukraine, đến thăm thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk và Kupyansk ở tỉnh Kharkov để tận mắt chứng kiến ​​tình hình thực địa.

"Nếu có ai còn nghi ngờ, như tôi đã nói, chúng tôi sẵn sàng cho phép các phóng viên nước ngoài, thậm chí cả phóng viên Ukraine, đến Pokrovsk và tự mình chứng kiến ​​những gì đang diễn ra ở đó và ai kiểm soát các khu vực này”, ông Putin nói.

Theo Tổng thống Putin, mặc dù vẫn còn "mức độ nguy hiểm nhất định" đối với các phóng viên ở Pokrovsk, nhưng các phóng viên quân sự Nga đang tác nghiệp tại đây, nghĩa là các nhà báo phương Tây cũng có thể tới đây tác nghiệp.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho họ. Chúng tôi sẵn sàng hộ tống họ qua tất cả các khu vực ở Pokrovsk. Điều tương tự cũng áp dụng cho Kupyansk", ông Putin nói thêm.

Trước đó, trong chuyến thăm của Tổng thống Nga tới sở chỉ huy tiền tuyến vào ngày 30/11, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã thông báo với Tổng thống Putin về việc lực lượng Nga giành quyền kiểm soát các thành phố Pokrovsk và Volchansk.

Tướng Valery Solodchuk - Tư lệnh Cụm tác chiến Trung tâm của quân đội Nga - báo cáo về tiến độ đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây quanh Pokrovsk - Mirnograd (Dimitrov), tuyên bố phía nam Dimitrov hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải một video, trong đó ghi lại cảnh binh lính Nga đang giương cao quốc kỳ trên quảng trường trung tâm ở Pokrovsk.

Nga đăng video tiến công ở Pokrovsk (Video: BQP Nga).

Tổng thống Putin cho biết việc Nga kiểm soát thành phố Pokrovsk quan trọng sẽ cho phép quân đội Nga tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo Tổng thống Putin, "lực lượng vũ trang Nga đang tự tin nắm giữ thế chủ động và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự”. Ông khẳng định “lực lượng Nga đang tiến quân trên hầu hết mọi hướng”.

Việc kiểm soát Pokrovsk sẽ làm phức tạp thêm các tuyến đường tiếp tế của Ukraine ở những nơi khác trên mặt trận và có thể tạo cho Nga một bệ phóng để tiến xa hơn về phía bắc và phía tây.

Trong khi đó, Ukraine ngày 2/12 tuyên bố quân đội nước này đang giữ vững vị trí tại Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng ở Donetsk.

"Các hoạt động truy lùng, tấn công và đánh bại đối phương ở các khu vực đô thị vẫn tiếp tục diễn ra tại Pokrovsk", Bộ tư lệnh miền Đông Ukraine thông báo.

Trang tin Pravda dẫn lời một quan chức cấp cao của NATO cho biết lực lượng phòng thủ Ukraine ở Mirnograd đã "bị bao vây phần lớn" và phải phụ thuộc vào máy bay không người lái để tiếp tế. Quan chức NATO nói rằng quân đội Nga kiểm soát hơn 95% thành phố Pokrovsk.

"Lực lượng Nga hiện kiểm soát hơn 95% thành phố. Ukraine có thể vẫn còn khả năng hạn chế trong việc tiến hành các cuộc tấn công quy mô nhỏ vào khu vực phía bắc của thành phố. Họ đang tranh giành quyền kiểm soát thành phố và đang trì hoãn các nỗ lực củng cố của Nga tại đó”, quan chức NATO nói thêm, đồng thời thừa nhận quyền kiểm soát của Ukraine tại Pokrovsk gần như đã bị mất hoàn toàn.

Vị trí Pokrovsk trên bản đồ (Ảnh: Sky).

Tổng thống Putin cảnh báo Ukraine

Trong tuyên bố hôm 2/12, Tổng thống Putin cũng cảnh báo các cuộc tấn công của Ukraine vào tàu chở dầu ở Biển Đen.

Ông Putin chỉ trích “các cuộc tấn công vào tàu chở dầu, ngay cả khi không phải ở vùng biển trung lập, mà là ở đặc khu kinh tế của một quốc gia khác, một quốc gia thứ ba”.

Tổng thống Nga cho biết Moscow sẽ xem xét "các biện pháp trả đũa" đối với tàu từ các quốc gia ủng hộ Ukraine. Theo ông, cách triệt để nhất để ngăn chặn những hành động này là cô lập Ukraine khỏi hoạt động trên biển.

Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo, để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào tàu chở dầu, Nga sẽ mở rộng các cuộc tấn công vào các cảng của Ukraine và các tàu thuyền ra vào các cảng này.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh một tàu hàng treo cờ Nga đã bị tấn công ở Biển Đen khi đang trên đường đến Georgia.

Tổng cục Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/12 cho biết tàu MIDVOLGA-2, đang chở dầu hướng dương, đã bị tấn công cách bờ biển nước này khoảng 120km.

Tuần trước, chính quyền Nga cáo buộc Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái vào các tàu thương mại trong khu vực.

Nga cáo buộc các xuồng không người lái trên biển mang theo chất nổ đã tấn công hai tàu chở dầu treo cờ Gambia ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như một trung tâm dầu thô lớn trên bờ Biển Đen của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các vụ tấn công của Ukraine nhằm cản trở những nỗ lực quốc tế hiện nay nhằm thiết lập hòa bình bền vững.