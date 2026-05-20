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Nga đăng video tập trận hạt nhân

Nga công bố video ghi lại cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn với các khí tài hiện đại.
Đọc thêm : Cận cảnh Nga tập trận phô diễn sức mạnh hạt nhân