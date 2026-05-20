Cận cảnh Nga tập trận phô diễn sức mạnh hạt nhân

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/5 công bố video cho thấy các bệ phóng tên lửa di động tham gia cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn diễn ra trong tuần này. Cuộc tập trận, được tiến hành chung với Belarus, trùng với thời điểm diễn ra chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin tới Trung Quốc.

Đoạn video được công bố cho thấy một đoàn xe quân sự, với trực thăng quân sự hộ tống, đã di chuyển vào một khu vực rừng rậm trước khi chuẩn bị phóng một tên lửa từ tổ hợp Iskander-M.

Nga đăng video tập trận hạt nhân (Nguồn: RT).

Hệ thống vũ khí này là một phần của thỏa thuận chia sẻ hạt nhân mà Nga và Belarus đã thiết lập vào năm 2023 trong bối cảnh bế tắc với phương Tây về kế hoạch của NATO nhằm cho phép Ukraine gia nhập liên minh.

Trong thông báo hôm 19/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các binh sĩ đã huấn luyện khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân “trong điều kiện bị gây hấn”, đồng thời cho biết cả 3 thành phần của bộ 3 hạt nhân Nga đều tham gia cuộc tập trận.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 64.000 binh sĩ Nga, 7.800 xe quân sự, 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm.

Thông thường, Tổng thống Putin sẽ đích thân giám sát các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với vai trò là Tổng Tư lệnh quân đội Nga. Tuy nhiên, tuần này, ông đã đến Trung Quốc để gia hạn một hiệp ước đối tác quan trọng và thảo luận các vấn đề song phương cũng như quốc tế quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bộ Quốc phòng Belarus cũng thông báo cuộc tập trận hạt nhân chung với Nga diễn ra tại Belarus. Cuộc tập trận tập trung vào việc triển khai ngụy trang bí mật, cơ động đường dài và huấn luyện khả năng chuẩn bị sẵn sàng cho các vụ phóng từ những địa điểm không chuẩn bị trước cho các binh sĩ.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus, cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng tên lửa và không quân. Các đơn vị quân đội Belarus và Nga sẽ huấn luyện việc vận chuyển vũ khí đến các bãi phóng mô phỏng và chuẩn bị cho việc sử dụng chúng trong chiến đấu.

Tuyên bố nhấn mạnh, cuộc tập trận là "một hoạt động huấn luyện theo lịch trình" và "không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào cũng như không gây ra mối đe dọa đối với an ninh khu vực".

Belarus có chung đường biên giới với Nga, Ukraine và 3 quốc gia thành viên của liên minh NATO. Nga đã bố trí các vũ khí hạt nhân tại Belarus vào năm 2023, sau những yêu cầu lặp đi lặp lại từ phía Minsk viện dẫn các chính sách gây hấn của phương Tây.

Moscow cũng đã triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus vào năm ngoái.

Tổng thống Putin nhấn mạnh quyền kiểm soát của Moscow đối với việc sử dụng các tên lửa này. Vào năm 2024, Điện Kremlin đã công bố một học thuyết hạt nhân sửa đổi, trong đó đặt Belarus dưới ô hạt nhân của Nga.

Năm 2024, Nga đã cập nhật học thuyết hạt nhân để ứng phó với sự xuất hiện của các rủi ro quân sự mới.

Cụ thể, học thuyết sửa đổi mở rộng phạm vi các quốc gia và liên minh quân sự chịu sự răn đe hạt nhân, cũng như danh sách các mối đe dọa quân sự mà sự răn đe đó được thiết kế để chống lại.

Ngoài ra, học thuyết còn nêu rõ rằng Nga sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào của một quốc gia phi hạt nhân, được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ, là một cuộc tấn công chung. Nguyên tắc cơ bản của học thuyết mới vẫn coi việc sử dụng vũ khí hạt nhân như biện pháp cuối cùng để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trước đây, học thuyết hạt nhân cho phép Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp một quốc gia khác sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Moscow hoặc nếu "sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa".