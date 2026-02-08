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Nga công bố video nghi phạm trốn chạy sau khi mưu sát tướng tình báo

Giới chức Nga đã bắt giữ 2 nghi phạm ở Dubai liên quan đến vụ mưu sát một tướng tình báo quân sự cấp cao tại Moscow.
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