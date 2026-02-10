Nga bắt thêm nghi phạm vụ mưu sát tướng tình báo

Nghi phạm Pavel Vasin (Ảnh: FSB).

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 10/2 cho biết, cơ quan này đã bắt giữ đồng phạm thứ ba trong vụ mưu sát nhằm vào Trung tướng Vladimir Alekseyev, Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Tổng cục thuộc Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga.

Nghi phạm được xác định là con trai của Viktor Vasin, nghi phạm đã bị bắt giữ trước đó.

“Pavel Vasin đã hỗ trợ các nghi phạm Lyubomir Korba, sinh năm 1960, và cha mình là Viktor Vasin, sinh năm 1959”, thông cáo cho biết.

Nga công bố video nghi phạm trốn chạy sau khi mưu sát tướng tình báo (Video: FSB)

Hôm 6/2, tướng Alekseev bị bắn nhiều phát vào lưng khi đang ở bên ngoài nhà riêng tại khu vực phía tây Moscow. Sau đó, ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ông hiện đã qua cơ nguy kịch sau ca phẫu thuật thành công.

Với sự hỗ trợ của Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, các đơn vị chức trách của Nga đã bắt giữ Lyubomir Korba, nghi phạm chính của vụ án, tại Dubai và dẫn độ về Nga.

Hai công dân Nga, Serebritskaya, sinh năm 1971, và Viktor Vasin, sinh năm 1959, được xác định là đồng phạm trong vụ án. Sau đó, FSB cho biết các nghi phạm đã nhận tội. Trong khi đó, Serebritskaya hiện đã lẩn trốn sang Ukraine.

Các nhà điều tra Nga cáo buộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) với sự hỗ trợ của tình báo Ba Lan đã tuyển mộ Korba để thực hiện âm mưu ám sát.

Theo đó, họ nói rằng đặc vụ Ukraine đã tiếp cận Korba, một công dân Nga gốc Ukraine, tại thành phố Ternopol ở miền Tây Ukraine vào tháng 8/2025.

Người đàn ông 65 tuổi này bị cáo buộc đã tham gia các khóa huấn luyện bắn súng trước khi di chuyển tới Moscow qua Moldova và Georgia. Korba được hứa sẽ nhận thù lao 30.000 USD để sát hại một nhân vật cấp cao của cơ quan tình báo quân sự Nga. Trước khi thực hiện vụ mưu sát, Korba được huấn luyện sử dụng súng tại một trường bắn ở Ukraine.

Theo FSB, các nghi phạm không chỉ theo dõi tướng Alekseev, mà còn theo dõi một số quan chức cấp cao khác của Bộ Quốc phòng Nga và nhận các khoản thanh toán tiền mã hóa hàng tháng.

Tuy nhiên, Ukraine và Ba Lan đều bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ mưu sát.

Người đứng đầu Cơ quan Phản gián Quân sự Ba Lan, Chuẩn tướng Jarosław Stróżyk, khẳng định các cơ quan an ninh của nước này không đóng vai trò nào trong vụ mưu sát. Ông nhấn mạnh, mọi hoạt động của tình báo Ba Lan được thực hiện phù hợp với pháp luật và dưới sự giám sát chính trị của Thủ tướng, Tổng thống và các quan chức cấp cao khác.