Nga 2 lần phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào Ukraine

Nga 2 lần phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào Ukraine, hình ảnh bên trái là vụ tập kích mới nhất hôm 8/1 và bên phải là trận đánh diễn ra năm 2024.
