Nền tảng đứng sau "cuộc cách mạng" cung cấp vũ khí của Ukraine

Sự ra đời của nền tảng Brave 1 đã tạo ra một bước ngoặt lớn giúp Ukraine cung cấp vũ khí hiệu quả hơn ra tiền tuyến cho binh sĩ.
