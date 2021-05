Nắng nóng cực điểm, bệnh nhi "ùn ùn" nhập viện

Nhiệt độ ngoài trời lên tới 43 độ C, nền nhiệt phổ biến từ 36-38 độ C khiến nhiều trẻ em tại Nghệ An nhập viện khám và điều trị. Theo thống kê của Bênh viện Sản - Nhi Nghệ An, cao điểm, mỗi ngày bệnh viện tiếp đón 1.200 bệnh nhi đến khám, 90% phải nhập viện điều trị các bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hóa, viêm não, đặc biệt ghi nhận bệnh nhân bị thủy đậu dưới độ tuổi dự phòng.