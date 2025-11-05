Video
video cùng chuyên mục

Nam thanh niên đu dây xuống dòng nước chảy xiết cứu người gặp nạn

Nam thanh niên ở Đà Nẵng khi phát hiện người đàn ông chới với giữa dòng nước xiết, đã dũng cảm leo qua lan can cầu, nhảy xuống để cứu hộ nạn nhân.
