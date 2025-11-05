Ngày 5/11, lãnh đạo UBND phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng xác nhận trường hợp một nam thanh niên dũng cảm lao mình xuống dòng nước xiết của sông Thu Bồn để cứu một người đàn ông đang gặp nạn.

Theo clip dài hơn 14 phút do người dân ghi lại, một người đàn ông được phát hiện đang chới với dưới trụ cầu Câu Lâu.

Khoảnh khắc nam thanh niên đu dây xuống dòng nước chảy xiết để cứu người (Ảnh: Hà Trương).

Chỉ khoảng 30 giây sau, một nam thanh niên đã nhanh chóng leo qua lan can cầu, đu dây xuống mố cầu, ra hiệu cho người dân hỗ trợ áo phao và dây cứu hộ.

Người này sau đó đã không ngần ngại nhảy xuống tiếp cận, kéo nạn nhân lại gần, giúp mặc áo phao. Lúc này, người bị nạn đã gần như kiệt sức, run rẩy giữa dòng nước lạnh.

Ít phút sau, 2 người dân khác đã kịp thời chạy xuồng máy đến hỗ trợ, đưa cả 2 lên bờ an toàn.

Nam thanh niên đu dây xuống dòng nước chảy xiết cứu người gặp nạn (Video: Hà Trường).

Qua xác minh, nạn nhân là người trú tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng. Người dũng cảm cứu nạn được xác định là anh Trần Hoàn (27 tuổi, trú tại tổ 9, khối phố Thanh Chiêm 2, phường Điện Bàn).

Trước hành động dũng cảm này, Ban Thường vụ Đoàn phường Điện Bàn đã đề xuất UBND phường khen thưởng kịp thời cho anh Trần Hoàn.