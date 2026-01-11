Video
Nam thanh niên điều khiển xe máy lao thẳng xuống sông

Nam thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao dường như đã không làm chủ được tay lái nên đã lao cả người và xe xuống sông tại một bến phà.
