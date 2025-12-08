Video
Nam thanh niên bốc đầu xe máy trên đường ở TPHCM

Giữa đêm, nam thanh niên lái xe máy liên tục thực hiện hành vi bốc đầu gây mất an toàn giao thông trên đường song hành, đoạn qua xã Hóc Môn, TPHCM.
