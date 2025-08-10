Video
Nam sinh phóng xe đạp điện tốc độ cao, tông ngã người đi xe máy

Dù đi đến ngã ba, nam sinh vẫn phóng nhanh, không giảm tốc độ để quan sát. Hậu quả, người này đã tông ngã một người đi xe máy.
