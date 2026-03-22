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Nam sinh lao xe máy điện “như bay” đâm vào ô tô đang sang đường

Nam sinh điều khiển xe máy điện với tốc độ cực cao, dường như đã không làm chủ được tay lái nên đâm mạnh vào hông của chiếc ô tô đang sang đường.
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