Nam sinh chạy băng qua đường suýt lao vào đầu xe tải

Nam sinh sau khi xuống xe buýt đã dự định chạy băng qua đường dù tầm nhìn bị che khuất, suýt bị chiếc xe tải chạy đến tông trúng.
