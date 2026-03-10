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Nam sinh Cần Thơ bị nhóm người đánh hội đồng

Clip dài 15 giây ghi cảnh nam sinh mặc áo trắng bị khoảng 5 người xông vào tay đấm, chân đá túi bụi. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận, không chống trả.
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