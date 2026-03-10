Nam sinh bị nhóm 5 người đánh hội đồng trước cửa nhà văn hoá xã

Chiều 10/3, lãnh đạo Công an xã Đại Thành, TP Cần Thơ xác nhận với phóng viên Dân trí về vụ bạo lực học đường xảy ra tại nhà văn hóa xã.

Công an xã Đại Thành cho biết cả nạn nhân và nhóm đối tượng tham gia đánh hội đồng đều là học sinh của Trường THCS Lê Hồng Phong.

Theo đó, Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Hồng Phong sẽ làm việc với phụ huynh và các học sinh liên quan vào sáng mai, đồng thời báo cáo cơ quan công an để có hướng xử lý tiếp theo.

Khoảnh khắc nam sinh bị đánh hội đồng (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào chiều cùng ngày, một đoạn clip dài hơn 15 giây được tài khoản Facebook N.H.P. đăng tải, ghi lại cảnh một nam sinh mặc áo trắng bị nhóm khoảng 5 người đánh hội đồng.

Vụ việc được cho là xảy ra trước cửa nhà văn hóa xã, với sự chứng kiến của một số em nhỏ nhưng không ai can ngăn.

Nam sinh Cần Thơ bị nhóm người đánh hội đồng (Clip: Mạng xã hội).

Trong clip, nhóm đối tượng liên tục đấm đá túi bụi vào nam sinh, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 54.000 lượt xem và gần 200 bình luận, với nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc và kêu gọi các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi bạo lực này.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.