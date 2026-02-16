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Nam phạm nhân khiến bạn tù khóc nghẹn khi hát về mẹ

"Tết này con không ở nhà, mẹ đừng buồn, cũng đừng khóc, hãy tin ở con", phạm nhân Nguyễn Đình Giáp nhắn nhủ.
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