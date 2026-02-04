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Mỹ: Thót tim cảnh cô bé rơi từ cáp treo xuống mặt đất

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một bé gái 12 tuổi bất ngờ rơi xuống đất sau khi treo lơ lửng trên cáp treo tại một khu trượt tuyết ở bang California (Mỹ).
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