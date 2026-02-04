Mỹ: Bé gái 12 tuổi rơi từ cáp treo, gần chục người bên dưới lao tới đỡ

Sự việc xảy ra ngày 31/1 (giờ địa phương) tại khu trượt tuyết Mammoth Mountain (bang California, Mỹ). Nạn nhân là một du khách 12 tuổi đến tham gia trượt ván tuyết. Thời điểm ngồi lên ghế cáp treo, cô bé dường như không được giữ an toàn đúng quy định.

Trong đoạn video, cô bé bám chặt vào ghế cáp treo trong trạng thái hoảng loạn, hai chân đung đưa giữa không trung trong khi vẫn còn gắn chặt vào tấm ván trượt.

Thót tim cảnh cô bé rơi từ cáp treo xuống mặt đất (Video: Hello Kristen).

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, nhiều nhân viên của khu trượt tuyết đã nhanh chóng chạy đến ứng cứu, đặt các tấm đệm và lưới an toàn phía dưới nhằm giảm thiểu chấn thương trong trường hợp nạn nhân rơi xuống.

Tuy nhiên, theo hình ảnh ghi lại, bé gái đã rơi trúng phần rìa và chỉ chạm vào một phần nhỏ của lưới an toàn trước khi ngã xuống đất. Các nhân viên cứu hộ sau đó lập tức chạy tới hỗ trợ.

Video về sự cố được tài khoản Hello Kristen đăng tải, kèm lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc hạ thanh chắn an toàn khi sử dụng ghế cáp treo. “Đây là quy định bắt buộc ở châu Âu và ở đây cũng nên được áp dụng”, tài khoản này nhấn mạnh.

Bình luận dưới video, mẹ của bé gái cho biết, con gái bà đã thoát nạn một cách kỳ diệu, không bị gãy xương hay chấn thương nghiêm trọng.

“Là mẹ của bé gái 12 tuổi vừa bị ngã, tôi thực sự muốn cảm ơn những ai đã chạy đến giúp đỡ con tôi. Đội ngũ cứu hộ đã làm hết sức mình để tiếp cận con bé nhanh nhất có thể. Đây là một trải nghiệm khiến tôi sang chấn tâm lý, nhưng chúng tôi cũng rất may mắn vì nhận được nhiều hỗ trợ”, người phụ nữ viết.

Trước những thắc mắc liên quan đến việc vì sao thanh chắn an toàn không được hạ xuống, người mẹ cho biết chiếc ghế cáp treo đã trượt đi gần như ngay lập tức sau khi con gái bà ngồi lên, khiến mọi người không kịp phản ứng. Theo bà, đây là một sự cố hy hữu và không ai đáng bị quy trách nhiệm.

Nhiều người căng lưới để giảm thiểu tổn thương cho cô bé khi rơi (Ảnh: Cắt từ clip).

Người mẹ cho biết bà và người đi cùng đã cố gắng giữ con gái lại lâu nhất có thể, tạo điều kiện để lực lượng cứu hộ kịp thời chuẩn bị ứng cứu.

“Là một người mẹ, tôi hiểu trách nhiệm của mình là phải bảo vệ con. Chúng tôi đã giữ con bé lâu nhất có thể, đủ để mọi người vào vị trí và giúp giảm thiểu tối đa chấn thương cho con tôi sau tai nạn”, bà chia sẻ.

Dù trải qua cú sốc lớn, người mẹ cho biết gia đình sẽ không vì sự cố này mà từ bỏ môn trượt tuyết. “Chúng tôi sẽ quay lại đường trượt khi con bé sẵn sàng”, bà nói.