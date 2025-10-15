Video
Mỹ tập kích tàu nghi chở ma túy gần Venezuela, 6 người chết

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc tập kích của Mỹ vào một tàu ngoài khơi Venezuela đã hạ 6 nghi phạm buôn bán ma túy.
