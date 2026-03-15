Video
video cùng chuyên mục

Mỹ tập kích làm suy yếu năng lực quân sự của Iran

Mỹ tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công vào 6.000 mục tiêu ở Iran trong 2 tuần xung đột.
Đọc thêm : Mỹ nói đã tấn công 6.000 mục tiêu, đánh chìm 65 tàu chiến Iran