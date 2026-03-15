Mỹ nói đã tấn công 6.000 mục tiêu, đánh chìm 65 tàu chiến Iran

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 14/3 tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã đạt được những bước tiến lớn sau 2 tuần triển khai.

Theo bà Leavitt, năng lực phóng tên lửa của Tehran đã giảm 90%, trong khi năng lực sử dụng máy bay không người lái giảm 95%.

“Chúng ta đã gần như loại bỏ hoàn toàn hải quân của Iran. Chúng ta đã xóa bỏ gần như toàn bộ mối đe dọa tên lửa đạn đạo của họ. Trên thực tế, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran hiện giảm 90%. Năng lực máy bay không người lái của họ cũng giảm 95%”, bà Leavitt cho biết.

Người phát ngôn Nhà Trắng cũng tuyên bố, lực lượng Mỹ đã đánh chìm “hơn 65 tàu hải quân” của Iran và tấn công “hơn 6.000 mục tiêu” trên khắp lãnh thổ Iran. Bà thừa nhận Iran là một đất nước rất rộng lớn.

Bà Leavitt cho biết lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công Iran cho đến khi các mục tiêu do Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đề ra được hoàn thành.

“Chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ này cho đến khi tất cả mục tiêu do Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng đặt ra được hoàn thành đầy đủ, và chúng ta xóa bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ việc Iran chế tạo bom hạt nhân để đe dọa thế giới, cũng như tấn công binh sĩ và nhân lực Mỹ trong khu vực bằng kho tên lửa đạn đạo của họ”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng nói thêm.

Máy bay ném bom B-52 Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Nguồn: CENTCOM)

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng phụ trách hoạt động ở Trung Đông, ngày 14/3 đã đăng video cho thấy máy bay bém bom B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ cất cánh để tham gia chiến dịch tập kích Iran vào ban đêm.

“Các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ khó lường, tích cực và mang tính quyết định”, CENTCOM tuyên bố.

CENTCOM cũng đăng video với nội dung “lực lượng Mỹ tiếp tục làm suy yếu khả năng quân sự của Iran”.

Mỹ tập kích làm suy yếu năng lực quân sự của Iran (Nguồn: CENTCOM)

Ông Mohsen Rezaee, thiếu tướng về hưu và cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thành viên hội đồng cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, tuyên bố, để chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra, Mỹ phải rút quân khỏi Vịnh Ba Tư.

Theo ông, “sự hiện diện của Mỹ ở Vịnh Ba Tư là nguyên nhân chính gây bất ổn trong 50 năm qua”.

“Việc kết thúc chiến tranh cũng nằm trong tay chúng ta”, ông Rezaee khẳng định, đề cập đến việc “Mỹ rút quân khỏi Vịnh Ba Tư” là một trong những điều kiện tiên quyết quan trọng. Ngoài ra, Iran kỳ vọng sẽ nhận được bồi thường từ Mỹ, ông nói thêm.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ yêu cầu đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Trump, đồng thời nói thêm rằng Tehran sẽ tiếp tục chiến đấu "cho đến khi nào cần thiết". Ông Trump nói rằng “sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ sự đầu hàng vô điều kiện”.

Theo Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, “cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến hiện nay là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường chiến tranh và đảm bảo quốc tế vững chắc để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai”.

Trong phát biểu công khai đầu tiên sau khi nhậm chức, tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cũng tuyên bố sẽ “đòi bồi thường” đối thủ.