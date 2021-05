Mỹ tăng cường an ninh sau cảnh báo khủng bố dịp Quốc khánh

Trước cảnh báo về nguy cơ khủng bố từ Bộ an ninh nội địa trong dịp Quốc khánh 4/7, an ninh trên khắp nước Mỹ đã được tăng cường, trong đó riêng tại New York 7000 cảnh sát được huy động cùng hầu như 100% lực lượng chống khủng bố.