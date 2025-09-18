Video
video cùng chuyên mục

Mỹ: Phi công dù lượn suýt mất mạng vì một quả bóng bay

Một khoảnh khắc tưởng chừng vui nhộn đã suýt thành thảm kịch trên bầu trời, khi một phi công dù lượn tại Mỹ đối mặt với tình huống nguy hiểm chỉ vì một quả bóng bay.
