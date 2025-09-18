Khoảnh khắc phi công dù lượn Mỹ mắc kẹt giữa trời vì quả bóng bay

Anh Michael (27 tuổi), người đã có 6 năm kinh nghiệm bay dù lượn, kể lại trải nghiệm kinh hoàng trong đoạn video TikTok thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Trong chuyến bay bằng dù lượn gắn động cơ, anh bất ngờ phát hiện một vật thể lạ trôi ngang tầm mắt.

“Ngay sau khi cất cánh, tôi thấy có thứ gì đó bay trong không trung. Ban đầu tôi tưởng là một phi công khác, rồi nghĩ có thể là một con chim lớn. Nhưng khi lại gần, hóa ra đó là một quả bóng sinh nhật hình số 6”, Michael chia sẻ với tờ Daily Dot.

Mỹ: Phi công dù lượn suýt mất mạng vì một quả bóng bay

Khi Michael cố gắng bắt lấy quả bóng, sợi dây buộc bóng bất ngờ quấn vào dây treo dù - bộ phận quan trọng kết nối cánh dù với phi công - khiến Michael bị mắc kẹt ở độ cao khoảng 450m trong vài phút, không thể điều khiển hay hạ cánh.

“Chưa bao giờ tôi gặp tình huống điên rồ như vậy. Thường thì những chuyến bay của tôi yên bình, chỉ ngắm cảnh đẹp. Trước đây, kỷ niệm kỳ lạ nhất là bị... bò lấy mất dụng cụ, tôi phải chạy gần 3km để giành lại”, anh kể với New York Post.

May mắn thay, sau nhiều phút căng thẳng, Michael vẫn hạ cánh an toàn, mang theo “chiến lợi phẩm” là quả bóng. Anh thậm chí còn đùa rằng đã vẽ một biểu tượng “bắn hạ bóng bay” trên động cơ như một chiếc cúp kỷ niệm.

Tuy nhiên, vụ việc cũng cảnh báo về tác hại môi trường từ những quả bóng bay. “Nhiều nông dân kể rằng bóng bay helium thường rơi xuống ruộng và gây hại cho vật nuôi. Điều này cho thấy loại bóng này nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ”, Michael chia sẻ.