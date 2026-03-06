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Mỹ không kích, tàu sân bay UAV của Iran bốc cháy

Quân đội Mỹ đã tấn công và khiến một tàu sân bay máy bay không người lái (UAV) của Iran bốc cháy trên biển.
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