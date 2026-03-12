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Mỹ đăng video tập kích bệ phóng tên lửa, UAV của Iran

Quân đội Mỹ đăng video được mô tả là tập kích nhằm vào bệ phóng tên lửa và UAV của Iran.
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