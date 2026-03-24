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Mỹ công bố video tập kích các mục tiêu của Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố tập kích vào 8.000 mục tiêu Iran kể từ khi chiến sự nổ ra hơn 3 tuần trước.
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