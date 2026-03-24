Mỹ nói tập kích 9.000 mục tiêu, làm hư hại 140 tàu chiến Iran

Máy bay quân sự của Mỹ (Ảnh: CENTCOM).

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Iran, Mỹ đã tấn công hơn 9.000 mục tiêu của đối thủ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết.

“Hơn 9.000 mục tiêu đã bị tấn công. Hơn 9.000 phi vụ chiến đấu đã được thực hiện. Hơn 140 tàu thuyền của Iran đã bị hư hại hoặc phá hủy", CENTCOM tuyên bố trên X.

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự chống Iran vào ngày 28/2. Nhiều thành phố lớn của Iran, bao gồm Tehran, đã bị tấn công. Nhà Trắng viện dẫn các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân bị từ Iran làm lý do cho cuộc tấn công.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tuyên bố tiến hành chiến dịch trả đũa, nhắm vào các mục tiêu tại Israel. Các căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả rập Xê út và UAE cũng bị tấn công.

Mỹ công bố video tập kích các mục tiêu của Iran (Video: CENTCOM).

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm hoãn kế hoạch tập kích vào hạ tầng năng lượng Iran, Washington và đồng minh Israel vẫn tiếp tục nhằm vào các mục tiêu khác của Tehran.

Iran cho tới nay đã thực hiện gần 80 đợt tập kích trả đũa nhằm vào loạt mục tiêu của Israel và Mỹ trong khu vực.

Trong đợt tấn công mới nhất, Iran tuyên bố đã dùng các vũ khí có độ chính xác cao như tên lửa đa đầu đạn Emad và Qadr, cùng với UAV tác chiến. Iran cũng khẳng định, phần lớn các đơn vị chiến đấu của lực lượng vệ binh cách mạng và lực lượng dân quân Basij vẫn chưa tham chiến. Vì vậy, họ cảnh báo vẫn sẽ còn bất ngờ cho Mỹ và Israel.

Trong khi đó, báo Mỹ The Hill cảnh báo, cuộc chiến của Mỹ tại Iran đang gây áp lực ngày càng lớn cho quân đội nước này, với thương vong gia tăng, kho dự trữ đạn dược giảm sút, một số khí tài bị loại bỏ khỏi vòng chiến đấu.

Ít nhất 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 232 người khác bị thương kể từ đầu cuộc chiến. Ngoài ra, khoảng 16 máy bay, UAV Mỹ được cho đã bị phá hủy, theo tổng hợp của Bloomberg.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford bị hư hại do vụ cháy tại phòng giặt hồi đầu tháng, và lực lượng Mỹ đang nhanh chóng tiêu hao các kho dự trữ tên lửa phòng không và vũ khí tầm xa. Tàu Ford hiện đã rút khỏi Trung Đông để sửa chữa.

Hiện nay, trong bối cảnh có thông tin rằng các quan chức Lầu Năm Góc đã chuẩn bị chi tiết cho việc triển khai lực lượng bộ binh Mỹ vào Iran, những tổn thất này có thể nhanh chóng gia tăng. Các chuyên gia cho rằng những diễn biến tại Trung Đông đang đe dọa tới vị thế an ninh của Mỹ ở các khu vực quan trọng khác trên thế giới.

Ông Seth Jones, cựu quan chức Lầu Năm Góc hiện làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định Mỹ đang dồn nguồn lực vào một khu vực không phải là ưu tiên hàng đầu, và hiện đã bắt đầu làm ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như bảo trì của máy bay và tàu chiến, những yếu tố sẽ rất quan trọng trong kịch bản đối phó với các đối thủ ở những khu vực khác.