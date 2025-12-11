Video
Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Video do Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đăng tải cho thấy lực lượng Mỹ được trang bị vũ khí hạng nặng đã đổ bộ từ trực thăng xuống tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela.
