Mỹ bắt giữ tàu chở dầu lớn ngoài khơi Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi vừa bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, một tàu chở dầu lớn, rất lớn, thực sự là lớn nhất từ ​​trước đến nay, và những điều khác đang xảy ra”, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo vào ngày 10/12.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra với số dầu bị thu giữ, ông Trump nói: "Tôi đoán là chúng tôi sẽ giữ nó”.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi thông báo Washington đã bắt giữ một tàu chở dầu bị cáo buộc vận chuyển dầu từ Venezuela và Iran.

“Hôm nay, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, với sự hỗ trợ từ Bộ Chiến tranh, đã thực thi lệnh bắt giữ một tàu chở dầu thô được sử dụng để vận chuyển dầu bị trừng phạt từ Venezuela và Iran”, Bộ trưởng Bondi viết trên mạng xã hội X.

Bộ trưởng Bondi cho biết con tàu này đã bị trừng phạt “do liên quan đến mạng lưới vận chuyển dầu bất hợp pháp hỗ trợ các tổ chức nước ngoài”.

Video do Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đăng tải cho thấy lực lượng Mỹ được trang bị vũ khí hạng nặng đã đổ bộ từ trực thăng xuống tàu.

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela (Nguồn: X/RT)

Trong khi đó, tập đoàn quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh cho biết tàu chở dầu Skipper được cho là đã bị bắt giữ ngoài khơi Venezuela vào sáng sớm ngày 10/12. Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tàu này, vì Washington cho rằng có liên quan đến hoạt động buôn bán dầu của Iran khi còn mang tên Adisa.

Theo thông tin vệ tinh do trang TankerTrackers phân tích và dữ liệu vận chuyển nội bộ của PDVSA, tàu Skipper đã rời cảng dầu chính Jose của Venezuela vào khoảng ngày 4-5/12 sau khi bốc dỡ dầu thô nặng Merey của Venezuela.

Thông tin về vụ bắt giữ tàu ở ngoài khơi Venezuela khiến giá dầu tăng.

Theo hãng tin Reuters, vụ bắt giữ có thể báo hiệu những nỗ lực gia tăng của Mỹ nhằm vào nguồn dầu mỏ của Venezuela. Dầu mỏ cũng là nguồn thu chính của Venezuela.

Đây được cho là vụ bắt giữ tàu chở dầu đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ ra lệnh tăng cường quân sự quy mô lớn trong khu vực nhằm đối phó với các hoạt động buôn bán ma túy.

Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 20 cuộc tấn công nhằm vào các tàu nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công có thể là bất hợp pháp, vì hầu như không có bằng chứng nào được công bố cho thấy các tàu này vận chuyển ma túy, cũng như việc Mỹ đánh chìm các tàu này thay vì chặn bắt, tịch thu hàng hóa và thẩm vấn những người trên tàu.

Trong những tuần qua, quân đội Mỹ đã tập trung hơn 10 tàu chiến và 15.000 binh sĩ trong khu vực như một phần của chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Southern Spear” nhằm đối phó với tình hình "khủng bố ma túy".

Ngày 27/11, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các hành động mới nhằm vào các mạng lưới buôn bán ma túy bị cáo buộc ở Venezuela.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo vùng trời phía trên và xung quanh Venezuela có thể sẽ bị đóng hoàn toàn.

Chính quyền Venezuela chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ là "mối đe dọa" đối với chủ quyền của Venezuela, cho rằng động thái này “không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế”. Venezuela yêu cầu Mỹ "tôn trọng" không phận Venezuela.

Chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ ở Caribe, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.