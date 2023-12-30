Video
MV "Gangnam Style" của Psy đạt 5,6 tỷ lượt xem trên YouTube

MV "Gangnam Style" của nam ca sĩ Hàn Quốc Psy đã lập nên thành tích mới khi trở thành MV đầu tiên của Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) cán mốc 5 tỷ lượt xem trên YouTube.
