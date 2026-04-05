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Muôn vàn cung bậc cảm xúc của phụ huynh đưa con đi thi đánh giá năng lực

Sáng 5/4, nhiều phụ huynh chia sẻ phút giây hồi hộp, lo lắng xen lẫn kỳ vọng khi đưa con tham gia kì thi đánh giá năng lực 2026.
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