Gần 140.000 thí sinh tranh “vé sớm” vào đại học ở kỳ thi đánh giá năng lực

Gần 140.000 thí sinh trên cả nước đã tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, diễn ra đồng loạt tại 15 tỉnh/thành phố. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay, cho thấy sức hút ngày càng lớn của kỳ thi này đối với học sinh lớp 12 và thí sinh tự do có nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Tại TPHCM, địa phương có số lượng điểm thi và thí sinh đông nhất, không khí tại các điểm thi đã sôi động từ sáng sớm. Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (phường Thủ Đức), hàng ngàn thí sinh đã có mặt, sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

Chị Mai Thanh, một phụ huynh đưa con đi thi, chia sẻ: "Dù chưa phải kỳ thi đại học chính thức, nhưng nhiều trường sử dụng điểm thi này để xét tuyển nên tôi cũng khá lo lắng và đã sắp xếp công việc để đưa con đi thi".

Tại điểm thi Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, với 97 phòng thi và hơn 3.200 thí sinh, các tình nguyện viên đã tích cực hướng dẫn thí sinh tra cứu danh sách phòng thi, đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ.

Thanh Ngọc, học sinh THPT Nguyễn Hữu Huân, cùng bạn kiểm tra lại thông tin trước khi vào phòng thi. Ngọc chia sẻ: "Em có chút hồi hộp nhưng không quá lo lắng vì đã ôn khá kỹ các kiến thức. Em hy vọng sẽ đạt điểm cao để có cơ hội xét tuyển vào trường mình mong muốn".

Đa số thí sinh đều giữ tâm lý khá thoải mái, tranh thủ ôn lại bài và trao đổi với bạn bè trước giờ vào phòng thi.

Kỳ thi đợt 1 được tổ chức tại 54 điểm thi thuộc 15 tỉnh, thành phố, bao gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, minh bạch, Đại học Quốc gia TPHCM đã tăng cường hoàn thiện quy trình tổ chức, tập huấn kỹ lưỡng cho cán bộ coi thi và chuẩn hóa quy trình phối hợp giữa các đơn vị.

Từ 7h15 đến 7h30, Hội đồng thi đã giải quyết các trường hợp phát sinh như thí sinh quên giấy báo dự thi hoặc cần điều chỉnh thông tin cá nhân. Đúng 7h30, thí sinh vào phòng thi, nghe phổ biến quy định.

Thí sinh bắt đầu làm bài từ 8h30 và kết thúc vào lúc 11h. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tổng điểm 1.200, với thời gian làm bài 150 phút.

Kết quả đợt 1 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 17/4. Đợt 2 của kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 24/5, với kết quả dự kiến công bố vào ngày 6/6. Hiện có hơn 110 cơ sở giáo dục trên toàn quốc sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của kỳ thi đánh giá năng lực trong tuyển sinh đại học, cao đẳng.