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Muôn kiểu thời trang của Gen Z tại lễ hội âm nhạc

Từ Y2K, bohemian đến những thiết kế đính hoa 3D cầu kỳ, các bạn trẻ Gen Z mang đến lễ hội âm nhạc một bức tranh thời trang đầy màu sắc và đa dạng.
Đọc thêm : Gen Z biến lễ hội âm nhạc thành "sàn diễn" thời trang ngoài trời