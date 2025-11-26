Video
“Mũi kim thép” giúp Ukraine nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Nga

UAV Liutyi đang dần trở thành mũi nhọn trong các chiến dịch không kích của Ukraine, trong bối cảnh chiến tranh tiêu hao với Nga tiếp tục kéo dài.
