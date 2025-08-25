Video
Mục sở thị cặp loa giá 6 tỷ đồng của giới siêu giàu Việt

(Dân trí) - Một cặp loa có giá ngang một căn chung cư ở Hà Nội, được giới chơi audio mệnh danh là “quái thú” nhờ khả năng tái tạo âm thanh ở đẳng cấp tham chiếu.
