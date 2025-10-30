Video
Mưa lớn kéo dài, nước chảy xiết trên đường ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh ghi nhận lượng mưa lớn kéo dài sáng 30/10 khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ.
